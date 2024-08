– Nagykanizsától nem messze, a somogyi Csákány és Szőkedencs települések közötti Szalasztó-pusztai erdészházban laktunk – mesélte. – Aztán 1958-tól a Budai-hegységben fekvő Nagykovácsiban folytattuk általános iskolai tanulmányainkat hat testvérből négyen. Itt már egy remek testnevelő tornacsapatában kezdtem a sportpályafutásomat. Budai járási úttörő olimpiai bajnok lettem, s 6. osztályosként tovább tökéletesítettem a tudásomat. Majd a nagykanizsai Landler-gimnáziumban (ma Batthyány) folytattam a tanulmányaimat. Mivel itt nem volt megfelelő szintű torna képzés, ezért István bátyámmal először az iskolai röplabdacsapatba jártunk edzésre. Egy évvel később szintén együtt eljártunk cselgáncs edzésekre. Ezután következett a kézilabda Istvánnal közösen az MÁV-NTE színeiben. Ő akkor kapus lett, nekem a szélső beállós poszt jutott. Ez az időszak esetemben öt évig tartott, amikor az igazságérzetem nem bírta feldolgozni a játékvezetői részrehajlást. Három hónapra eltiltottak a játéktól.

Hozzátette: nem maradhatott sport nélkül, és mivel közel laktak az Olajbányász stadionhoz, az atlétikával is megismerkedett. Az eltiltás után két és fél hónappal, 1972. augusztusában az utánpótlás országos bajnokságon 6,97 méterrel távolugrásban negyedik lett.

– Már nem mentem vissza kézilabdázni, inkább maradtam az atlétika mellett – folytatta. – Az Olajbányász stadion karbantartója lettem néhány hónapig, majd mindenféle edzői végzettség nélkül vállaltam az akkori Olajbányász atlétikai sportági sportiskola vezetését. Persze közben szorgalmasan jártam tanfolyamokra és képeztem magam. Amennyi időm engedte, edzettem és sportoltam, távolugrásban 7,23 méteres teljesítményemre is emlékszem, de máshova került a hangsúly. Talán ebből az időszakból a legemlékezetesebb pillanat az volt, hogy hármasugrásban a jelenleg is létező Honvéd nemzetközi versenyen a harmadik helyet szereztem meg.

Lengyák György kiemelte: mivel két dudás nem fért meg egy csárdában, és a másik dudás közelebb volt a tűzhöz, 1988-ban elhagyta Nagykanizsát. Legnagyobb bánatára néhány év alatt a másik dudás úgy „zenélésével”, hogy elmentek a vendégek, teljesen megszűnt a Sasvári Gizella 800 méteres futó személyében olimpiai 7. helyezett versenyzőt is nevelt híres kanizsai atlétika. Belekóstolt a veterán atlétikába: 1991-ben a Veterán Európa bajnokságon 40 éves korosztályban 5. helyezést ért el. Hármasugrásban 13,87 méterrel most is élő országos csúcsot tart a 40 éves korosztályban.