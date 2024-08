A Kreatív Műhely négy kézműves turnusán kívül médiatábort is szervezett az intézmény, aminek tapasztalatait Gacsal Gábor művésztanár és Tóth András összegezte. A fiatalok reklámfilmeket és híradót is készítettek a Göcseji Tudásközpont részére, amit nemcsak a megnyitón láthattak, hanem az intézmény közösségi oldalán is meg lehet tekintetni.

A médiatábor résztvevőinek videóit is megtekintették a megnyitón

Fotó: Marancsics Erika

A médiatábor résztvevői által készített reklámfilmek közül Farkas Attila alkotását eddig mintegy háromezren nézték meg, így a rendezvényen őt is jutalmazták. A tárlat szeptember 20-ig várja az érdeklődőket.