Az ünnepet a nyugdíjasklub Szivárvány Népdalköre énekcsokorral köszöntötte, majd szintén a helyiek büszkeségét acélozva: a gimnazista Kámán Fruzsina "Ó, Szent István dicsértessél!" címmel erdélyi népi éneket adott elő.

A házigazdák főzőcsapata: László Szabolcs, László István, Boros József

Fotó: Fincza Zsuzsa

– A siker mindig az összefogásban, az együttműködésben, a közösségben rejlik. A hagyományok őrzésével, az elődök munkájának, kulturális értékeinek megbecsülésével és továbbadásával formálódhatunk igazi közösséggé, ez kell, hogy irányítsa a következő évtizedek, évszázadok tevékenységét is – hangsúlyozta beszédében Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, a városrész önkormányzati képviselője, aki Balaicz Zoltán polgármesterrel és Aigner Géza plébánossal megszegte és szétosztotta a besenyőiek saját termésű és sütésű kenyerét.

– Számunkra a haza, a szülővárosunk, a lakóhelyünk, a családunk, a "mindennapi kenyerünk" egy tőről fakad, ezért is alakult úgy az évtizedek során, hogy együtt ünnepeljük. Amúgy szűkebb közösségünkben is van mit: elkezdtük felújítani a közösségi házunkat, a Szivárvány Népdalkör az Aranypáva mellé további Kiemelt Nívódíjakat és aranyakat gyűjtött be, a polgárőrök szervező munkájának köszönhetően megújult az öreghegyi kápolna, a Baráti Kör a fél városrészt megmozgató sportos rendezvényeket szervezett, az ifjúsági csapatunk is egyre erősebb, már a tizenévesek is jelentkeztek munkára – sorolta nem kis büszkeséggel Simon József, a rendezvényt szervező településrészi önkormányzat tagja, a Besenyő a 2000-es években Alapítvány elnöke.

Flash, a belga juhászkutya kölyök tanítója, Imre Vanda segítségével bemutatta szépen gyarapodó tudását

Fotó: Fincza Zsuzsa

A színes, vidám falunapi "kultúrműsor" is helyi produkcióval, a Besenyői Baráti Kör néptáncával kezdődött. A Csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas Klub az ikonikus helyi gyűjtésű népdalunk: "Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek?" felidézésével lépett színpadra, majd népdalokkal, musicalrészletekkel, táncdalokkal alapozta meg a jó hangulatot. A gyerekek körében kétség kívül a hagyárosböröndi Okos Kutya Dog Dancing iskola kutyás bemutatója aratta a legnagyobb sikert, miként szívesen táncoltak-ugrabugráltak a pandáknak öltözött Pandó és Pandi zenés, mókás produkcióján is. A gyerekek egyébként a besenyőiek jó szokásához híven játékokkal, légvárakkal, ugrálóvárakkal, trambulinnal, arcfestéssel, jégkrémmel, vattacukorral és egyéb nyalánksággal amúgy is el voltak kényeztetve.