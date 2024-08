Gyakrabban leszünk idegesek, s ez az élet számos területén megmutatkozik: a munkában, a bevásárlás közben és persze a közlekedésben. Az autósok türelmetlenebbek és figyelmetlenebbek lehetnek, pedig vezetés közben éppen ennek ellenkezőjére: a higgadt, a megfontolt döntésekre van szükség. Ha éppen a forgalomban valaki rossz döntést hoz és esetleg nem az adott jelzőtábla utasításait követi, akkor próbáljunk meg türelmesen viselkedni. Az ingerült beszólások, a káromkodás és a heves kézmozdulatok csak megtörik a közlekedés ritmusát, s akár balesetveszélyes szituációt is okozhatnak. A rendőrség most is azt kéri a közlekedőktől, hogy mindig figyelmesen, az út és látási viszonyoknak megfelelően haladjanak, hogy mindenki biztonságosan hazaérjen.