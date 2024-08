Balogh László polgármesterként csütörtökön valószínűleg utoljára köszöntötte a testület tagjait. Mint elmondta: neki a hét csapás jut eszébe az elmúlt öt évről, de szerencsére a város életben maradt, s reméli, hogy a következő városvezetésnek van víziója Nagykanizsa fejlesztését illetően. A napirendi pontok kapcsán némi vita alakult ki, miután sem a régi piac területén újból megnyitott fizető parkoló ügyéről, sem az állatmenhely működésével kapcsolatos anomáliákról nem akart tárgyalni az ÉVE-frakció. Így a kanizsai közgyűlés a költségvetés módosításával kezdte a munkát, mely során Horváth Jácint, az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakcióvezető-helyettese több indítványt is tett. Javaslatai közt szerepelt, hogy 267 millió forinttal növeljék meg a városüzemeltető társaság büdzséjét, hogy 10 millió forinttal emeljék meg a jövő évi városnapi rendezvénysorozat költségvetését, s további 20 millió forintot fordítsanak az új ipari park működtetésére. A módosítások közel 400 millió forintot jelentenek, ezek egy részét nem támogatta a Fidesz-frakció, ám az ÉVE-frakció szavazatai elégségesnek bizonyultak a döntés meghozatalához.

A MAORT-telep és a Kossuth tér szabályozása is a kanizsai közgyűlés elé került

Ha csak áttételesen is, de ismét szóba került a MAORT-telepre vonatkozó helyi szabályozás lazítása, illetve a Kossuth térre tervezett parkolók ügye. Mint elhangzott: az ÉVE-frakció továbbra is azon dolgozik, hogy enyhítse a kórház körüli parkolási gondokat, s ebben az összefüggésben merült fel a Kossuth tér átalakítása is. A MAORT-telep kapcsán pedig elhangzott: egyre több lakossági megkeresést kap az önkormányzat, melyek a területre vonatkozó tiltó rendelkezések feloldására, enyhítésére vonatkoznak. A kanizsai közgyűlés most csak arról döntött, hogy újabb szakembereket von be a településképpel kapcsolatos szabályozás kialakításába.

A Csónakázó-tó fejlesztése

A kanizsai Csónakázó-tó jövőre lesz 50 éves

Fotó: ZH-Archívum

A jövő évi városnapi programok szervezése kapcsán komoly polémia alakult ki. Mint elhangzott: a 35 millió forintra megemelt keretösszeg abban segít, hogy nívós, népszerű zenekarokat tudjanak lekötni a szervezők, ugyanakkor az időpont kapcsán még nincs kialakult álláspont. Jövő év május 1-jén ugyanis 50 éve lesz annak, hogy városi összefogással létrejött a Csónakázó-tó, s ezt a kerek évfordulót is szeretnék összekötni a városnapi programokkal. Ezért az időpontról egyelőre nem született döntés, ugyanakkor a napirend kapcsán felmerült az is, hogy érdemes lenne állandó áramvételi lehetőséget kiépíteni a tó környékén, hiszen egyre több közösségi rendezvénynek és programnak ad helyet a Csónakázó-tó.