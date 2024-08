A kapitányság területén az elmúlt évben a regisztrált bűncselekmények száma – az előző évi adatokhoz képest – 222-ről 198-re csökkent. Lenti közigazgatási határain belül ezzel ellentétben nőtt a bűncselekmények száma, 84-ről 95- re, állt a közbiztonság helyzetét elemző beszámolóban.

A közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóban az is szerepelt, hogy 2023-ban 134 esetben történt közlekedési baleset a Lenti Rendőrkapitányság illetékességi területén

Fotó: Korosa Titanilla

A rendőrségi összefoglalóból kiderült, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma viszont jelentős mértékben csökkent. Míg 2022-ben 74 bűncselekmény történt a kapitányság illetékességi területén, addig 2023-ben 51 ilyen jogsértést regisztráltak. A városban viszont nőtt a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, 2022-ben 25, 2023-ban 31 ilyen jellegű bűncselekmény történt. Csökkent a kiemelten kezelt bűncselekmények száma, 2023-ban 93, a 2022-es évben 112 ilyen jogsértés történt, rablás viszont nem történt.

Közbiztonság Lentiben – testi sértések is előfordultak

A személy elleni bűncselekmények közül a Lenti Rendőrkapitányság területén a testi sértések és súlyos testi sértések együttes száma 15-ről 11-re csökkent, a garázdaságok száma pedig 14-ről 15-re nőtt. Lenti közigazgatási határain belül a testi sértések és súlyos testi sértések együttes száma nem változott, 5 darab maradt, a garázdaságok száma pedig 7-ről 11-re nőtt.

Mobiltelefon, készpénz, mezőgazdasági eszköz, kerékpár is kelendő

A rendőrségi beszámolóban az is olvasható, hogy Lenti város területén a lopások száma 10-ről 7-re csökkent egy év alatt. A leggyakoribb bűncselekmények legnagyobb részét továbbra is az alkalmi lopások adják. Az eltulajdonított értékek köre széles skálán mozog, mobiltelefon, készpénz, mezőgazdasági eszközök, kerékpár mind-mind került ki jogtalanul a tulajdonosok birtokából. A lakásbetörések száma is csökkent. 2022-ben 7, 2023-ban 5 ilyen bűncselekmény történt, Lentiben tavaly lakásbetörés nem fordult elő, vagyis összességében elmondható, hogy stabil a közbiztonság helyzete Lentiben, értékelte a rendőrség.

A kapitányság nyomozáseredményességi mutatója nőtt:

2022: 83%

2023: 85%.

Fotó: Korosa Titanilla

A közlekedési helyzet nem javult

A közlekedési helyzet nem javult, a közlekedési balesetek száma minimálisan emelkedett a , 2023-ban összesen 134 esetben történt közlekedési baleset a Lenti Rendőrkapitányság illetékességi területén, de a 2010-es bázisévet tekintve 6 százalékos csökkenés tapasztalható. Halálos baleset nem történt, azonban a sérüléssel járó balesetek száma nőtt. Míg 2022-ben 10 esetben, addig 2023-ban 19 esetben zárult könnyű sérüléssel baleset. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma is nőtt, 2022-ben 8 eset, 2023-ban 14 eset történt. A fő közlekedési útszakaszokra levetítve a sérüléssel járó közlekedési balesetek 11 esetben a 75-ös főúton-, 2 esetben a 86-os főúton következtek be. Az okozók többségében személygépkocsi-vezetők voltak: 134 balesetből 74 esetben szerepelt okozóként személygépkocsi, 21 esetben tehergépkocsi, 4 esetben kerékpáros, 1 esetben mezőgazdasági munkagép, és 34 esetben vadon élő állat közútra jutása.