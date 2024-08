Paál István polgármester Kovács József alpolgármester társaságában látogatta meg az idős hölgyet s adta át az ajándékok mellett az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot.

Schuh Pálné Ilona néni 1934-en született Kerkabarabáson, ahol egész életében élt. Férjét már több mint 20 éve elvesztette. Házasságukból két gyermek született, ők 4 unokával ajándékozták meg, illetve három dédunokának is örülhet már a család.

Az ünnepelt sokáig háztartásbeli volt, de dolgozott Lentiben is. Nyugdíjas éveiben otthon, a háztartásban tevékenykedett, gondozta a kertet, ahol még ma is segít, bár ereje már nem a régi, de szellemi frissességét nem vesztette el.