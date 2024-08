Mivel egy hónapig fontosabb teendők (esztendőn át nélkülözött kis- és nagykorú családtagok dédelgetése) kötötték le az energiáimat, keletkezett némi kár a körtésben - a sok és a napról napra súlyosabb gyümölcs miatt letörött 1-2 ág -, a tanulság: tavaszi metszéskor meg kell őket kurtítani, s már időben el kell kezdeni a termés ritkítását. Nagy baj persze nem történt, így is bőséges lesz az idei körtetermés, hacsak a korábbi évekhez hasonlóan a pálinkafőzésre szakosodott hívatlan látogatóink mást nem gondolnak.

Mosolygós esperesek

Fotó: Fincza Zsuzsa

A gyümölcsfákhoz nagyon értő, amúgy kádár foglalkozású nagyapám anno azt mondta, köves, kavicsos talajba nem szabad körtefát ültetni, mert "köves" lesz a gyümölcse. Gondoltam is rá, amikor gyümölcsfáimat ültettük, szerencsére ez a veszély nem fenyegetett, ideális, tápanyagokban gazdag, középkötött, jó vízgazdálkodású, mélyrétegű földbe kerültek a csemeték. A körtefa nem önbeporzós, jó ha van társa, náluk ebből sincs gond, hiszen a nyári kármántól, a piros clappon át a téli esperesig 5-féle terem. Megdöbbenve jöttem rá, a szívemhez legközelebb álló viszont hiányzik a sorból: nincs vadkörtefám! Pedig megboldogult fiatalkorunkban, ha csavargásra adtuk a fejünket, azt üzentük a barátainknak (Süsü után szabadon): "vadkörtézni mentem". A mai körtefajták máig viruló őse, a Pyrus pyraster szinte egész Európában őshonos, a faanyaga kemény, finom szemcsés, fafúvós hangszerek és elit bútorok készítéséhez kiváló.

Ha fájó szívvel is, de mielőtt letörné az ágat, meg kell ritkítani a túl sok termést

Fotó: Fincza Zsuzsa

Rendkívül fényigényes, leginkább a friss, meszes talajt kedveli, de a legsavanyúbbak kivételével szinte minden földben megél. Előszeretettel használják alanyként, mivel ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Gyógynövényként is híres, szárított levelének arbutintartalma miatt kiváló fertőtlenítőszer. Magról könnyen terjed - gondoskodnak róla a körtét kedvelő madarak. Ismert egy magyar vadkörte, a Pyrus magyarica is, 1960-ban azonosították, nagyon ritka és védett faj. Az európai körtefajták (Pyrus communis) a vadon élő Pyrus pyraster és a Pyrus caucasica fajból származnak, termesztésük a legtávolabbi ókorig visszavezethető. A leggyakrabban frissen, gyümölcsként fogyasztjuk, de ipari méretekben is konzerválják, aszalják, s mielőtt a férfinép rosszalló megjegyzéseket tenne a felsorolásra: idehaza kiváló, hungarikumnak számító pálinkát főznek belőle.