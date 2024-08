A tavalyi ásatásról, amikor is első esetben próbáltak meg a föld alatt is igazolást találni a körárokról, már beszámoltunk lapunkban. Ennek lényege a korábbi kutatásaikból már ismert volt, hogy Gétyétől délre egy késő neolitikus körárok található. Tavaly nyáron egy tervásatás keretében ástak itt. Két ásatási felszínt, szelvényt nyitottak, ezek helyét a korábbi geofizikai felmérés eredménye alapján jelölték ki. Az egyik szelvényt a körárok közepén ásták, ahol a geofizikai felmérés egy közepes méretű gödröt jelzett. Erre nyitottak egy 8x8 méteres felületet, s az ásás eredménye részben igazolta a feltételezésüket, ugyanis a körárok közepén lévő gödör valóban a körárokkal nagyjából megegyező korú, azaz késő neolitikus, s ugyanannak a régészeti kultúrának a hagyatéka. Nagyon gazdag leletanyag került elő belőle. Részben nem várt eredményeket is kaptak, hiszen két további gödröt is feltártak ebben a szelvényben. Az egyiket a középső rézkorra, a másikat az Árpád-korra lehet keltezni. Ebből került elő például két sarkantyú is. A kutatókat is meglepte a körárok radiokarbon keltezésének eredménye, hiszen olyan korai dátumokat kaptak, hogy kijelenthető: a Dunántúlról ismert késő neolitikus körárkok közt jelenleg a gétyei a legkorábbi. Ez az eredmény megerősíti egy korábbi hipotézisüket, miszerint a Nyugat-Dunántúl része volt annak a területnek, ahol a körárok-jelenség megszületett. Mai tudásunk szerint ez körülbelül Krisztus előtt 5000 körül történhetett.

A körárkok ásatásának egyik helyszíne

Fotó: Győrffy István

– A körárok geofizikai képén voltak olyan nyomok, hogy épületek is lehettek a körárok által övezett területen, ezek feltárására indítottuk a mostani ásatást. Konkrétan egy 16x18 méteres felületen, továbbá a hozzájuk csatlakozó 10x7 méteres és egy 6x6 méteres szelvényben is ásunk. Kiderült, hogy az Árpád-korban itt egy település volt, egy római sírkert körfalait rejtette a föld, de feltártuk az újkőkori körárok északi bejáratát is. Összességében tehát a lelőhelyen van újkőkori leleteket rejtő gödrünk, római korból származó temetkezési és Árpád-kori, illetve rézkori gödrünk – mondja dr. P. Barna Judit, és további leleteket mutat meg a kőbaltát követően, amelyet mindenki szeretne megfogni, hiszen senkinek sem volt még a kezében olyan tárgy, ami hétezer évvel ezelőttről való.