A Rheinmetall harcjárműgyár működésével, az itt készülő járművek technikai részleteivel ismerkedtek először a kerékpáros városszemle résztvevői, akik az üzem saját tesztpályáját is bejárhatták. A második helyszín a Göcseji Tudásközpont, Zalaegerszegi Helyi Termék Piac volt, ahol Sümeginé Horváth Anita intézményvezető mutatta be a kínálatot és adott ízelítőt a színes programokból, majd a Zrínyi-gimnázium új kerítését és felújított külső épületét nézték meg a biciklizők. Végül a Gébárti-tavi étteremben összegezték a tapasztalatokat a szemle résztvevői, akikhez dr. Sifter Rózsa főispán, Balaicz Zoltán polgármester és dr. med.habil. Gasztonyi Beáta, a vármegyei kórház főigazgatója is csatlakozott.