A falu a kötetlen sportolás, szórakozás jegyében szervezte meg a hagyományos családi sportnapot, amin nem csak a helyiek, hanem a Kávásról elszármazottak is szép számmal képviseltették magukat – tudtuk meg Eke László polgármestertől. A település első embere elmondta, a most átadott létesítmény a turisztikai célokon túl minden bizonnyal a kávásiakat is szolgálja majd, mivel rossz idő esetén a rendezvények résztvevői be tudnak húzódni a fedett pihenőhely alá. A bakancsos-kerékpáros fejlesztés csaknem 10 millió forint támogatásból valósulhatott meg.

A kerékpáros pihenőhely avatása. Fotó: Szalay Balázs

Különleges turisztikai élménypontok születtek

- Azt, hogy mi lesz a falvakból és a vidékből, mindig a helyiek döntik el – fogalmazott Vigh László országgyűlési képviselő a pihenőhely szombati avató ünnepségén. - Továbbra is zajlik a Magyar Falu Program, amely már az elmúlt négy évben is számtalan látványos beruházást biztosított Kávás környékén, a vidéki fejlesztések pedig tovább folytatódnak. A mostani Leader beruházásoknak köszönhetően olyan élménypontokat sikerült kialakítani, melyek a bakancsos és kerékpáros túraútvonalak lehetőségeire alapozva újfajta turisztikai potenciált hoznak létre a térségben.

Díjátadók, családi köszöntések

A szombati eseményen adták át a település legjelentősebb elismerését is. Az elmúlt 20 évben a közösségért tett munkájáért Takácsné dr. Simán Zsuzsanna vehette át a Kávás-díjat. Szintén a családi napon köszöntötték az újszülötteket és díjazták a hagyományos bagolytúra dobogósait.

A nyertes Leader projekt eredményeként Kávás is csatlakozott a vidéken átvezető „Szegen-Völgyön Bringakörhöz”.