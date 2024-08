A Nagykanizsán négy évvel ezelőtt elindult nagyszabású projekt minden jelentősebb állomásáról beszámoltunk, így most a nyitás előtti finomhangolásnál is ott voltunk. A bejárati ajtóban fogadott bennünket Dene Tibor, a KOKSZ elnöke. Kiemelte: a bemutatásra szánt látványos kerékpárok jó része a múzeumban van. Jelenleg a háttérben többen is dolgoznak, hogy a nyitásra minden a helyére kerülhessen. A megállítótáblákra szánt információk szövegezései készülnek, közben egy nagykanizsai grafikussal a falakra szánt rajzokat tervezik. Felkerültek a falakra a televíziók, melyek közül az egyiken a társadalmi munkájuk mozzanatait, vagy az építkezést mutatják majd be, míg a másikon kerékpártörténeti érdekességeket gyűjtöttek egy csokorba. A vitrinek kivitelezése is folyamatos, támogatóik vállalták, hogy segítenek olyan tárolókat összeállítani, melyek látványosan mutatják be a különféle dokumentumokat, képeket, s információkat a kerékpármúzeumban.

A kerékpármúzeum a Sugár utca 3. szám alatti üzlethelyiség felújításával jön létre, hamarosan elkészül a névtábla is

Fotó: Benedek Bálint

Szeptember 13-án, pénteken lesz a kerékpármúzeum ünnepélyes megnyitója

– Mindenképpen egy városi rendezvényhez szerettük volna kötni a hivatalos megnyitót – folytatta Dene Tibor. – A legkézenfekvőbb a szeptember 13-án kezdődő Bor- és dödöllefesztivál, melynek első napján, várhatóan délután tartjuk az ünnepélyes megnyitót. Ha visszagondolok, valóban hosszú és nehéz utat jártunk be, amióta kitaláltuk, hogy a Polgári Egylet egykori székházában az egyik, 180 négyzetméteres üzlethelyiség teljes felújításával létrehozunk egy unikális emlékhelyet a kerékpároknak. Eltökéltségünket látva a jó ügy mellé állt a Helyi Akció Csoport Nagykanizsa (HACSuNK), amelynek a pályázatán 52,5 millió forintot nyertünk. Az emelkedő alapanyagárak miatt a költségvetésünk 74,8 millió forintra emelkedett. A különbözetet társadalmi munkával, nagykanizsai cégek és magánszemélyek támogatásával és az adó 1 százalékából befolyt pénzzel pótoltuk.

A kerékpármúzeum, amelyet mindenkinek látnia kell!

A KOKSZ elnöke büszke arra, hogy az idén éppen tízéves az egyesületük, vagyis a munkájuk gyümölcse beérett. Olyan értékes gyűjtemény került a szervezetükhöz, melyet mindenkinek látnia kell. S szerették volna, ha a járművek az azokat megillető, méltó körülmények között legyenek megtekinthetők.