Nagykanizsán néhány perccel ezelőtt 8 óra 43 perc körül többen is földrengést tapasztaltak. Az Ady utcai szerkesztőségben megmozdult néhány bútor, s néhány pillanatig rezgett. Az interneten talált adatok szerint 4,5 erősségűre becsült földrengés Horvátországban történt.

A földrengéssel egy időben "megmozdult" az internet népe is, a közösségi oldalakat pillanatok alatt elárasztották a bejegyzések, melyek arról szóltak, hogy milyen ijesztő volt a rövid földmozgás. Néhányan arról számoltak be, hogy a morajlást éreztek és az egyik irodaházban az összes bútor egyszerre mozdult meg. Volt olyan, aki beült az autójába, ami hirtelen ide-oda mozgott. Mások még a kertben is érezték, ahogy megmozdult alatta a föld. A Nagykanizsától bő 20 kilométerre lévő somogyi Zákányban még erősebb rengésről számoltak be, de néhányan Eszteregnyéről és Semjénházáról is jelentették a földmozgást.