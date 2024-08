Vendégünk, Kovács Dezső kamarai elnök a beszélgetés során hangsúlyozta, a változásokhoz tudni kell alkalmazkodni, amihez a kamara minden segítséget megad. Nem elégszer lehet elmondani továbbá, hogy a területfejlesztés nem létezik gazdaságfejlesztés nélkül, mondta az elnök.

Egyik kitörési pont lehet a természeti kincsek adta lehetőségek kiaknázása a vállalkozások, szolgáltatások területén. Ahogy az északiak Erdőfürdő szolgáltatásai

Fotó: Léránt János/Zalaerdő

A Jövőműhely a lehetőségek kiaknázására irányul

A kamara által készíttetett tanulmány nemsokára elérhető lesz a vállalkozók és érdeklődők körében, így együtt gondolkodhatnak továbbra és oszthatják meg egymással tapasztalataikat. A kamara több lehetőséget is nyújt a vállalkozásfejlesztésre.

Zala természeti kincsekben gazdag régió



A beszélgetésből kiderült, a régiónak több területen is lehet kiugrási, illetve fejlődési pontja, hiszen Zala természeti kincsekben gazdag. Egyik ilyen például a Zöld Zala és a Kék Zala projekt, ami új alapokra helyezné a szolgáltatásokat vagy a turizmust. Szó esett továbbá arról is, hogy érdemes túllépni a határokon, illetve érdemes kapcsolatot keresni más szereplőkkel, akár a pedagógusokkal, fiatalokkal vagy esetleg a népművészekkel. Ki tudja, akár a digitális nomádok paradicsoma is lehet egyszer Zala.