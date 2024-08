A pedagógia szakos bölcsész, egyben meseterapeuta verseket is ír, sokoldalú érzékenysége révén évek óta jó megfigyelője a tanévkezdési szorongásnak.

– Természetes, hogy a gyerekek szeretnék, ha még tartana a nyári szünet, de annak is természetesnek kellene lennie, hogy várják az iskolakezdést, a barátokkal, kedvelt tanárokkal való találkozást, ahogy az új ismeretek iránti vágynak is jelen kell lenni – mondta a szakember. – Ha a nyárra kapott feladatok az utolsó pillanatra maradnak, az nyilván hátráltatja a fenti érzéseket, erősíti az aggódást, noha a halogatásért nem csak a gyerek a felelős, a szülő is benne van. Attól fél a kisgyerek, hogy az iskolában elmarasztalják, ráadásul ha a szülő is ezzel riogatja, nem csoda, ha a szorongás akár testi tünetekben, hasfájásban, indokolatlan lázban is megnyilvánul.

Gaál Zsuzska zalaegerszegi tanító, fejlesztő pedagógus

A közösségbe lépés más aspektusai is okozatnak stresszt, még akkor is, ha korábban óvodába is járt a gyermek.

– A mai gyerekek alkalmazkodóképessége rajtuk kívül álló okok miatt rosszabb, mint néhány generációval ezelőtt. Megszokták, hogy hozzájuk alkalmazkodik a környezet, körülöttük forog a világ, az osztályban viszont érzékelniük kéne, hogy mások igényeit össze kell hangolni a tanárok vezetésével. A személyes szükségletek késleltetése általában is egyfajta tanulási folyamat eredménye, ezzel szemben az Alfa generáció azonnal szeretne mindent, a virtuális világ is jelenidejű létezést követel tőlük, ami a tanárok számára nem teszi könnyűvé a tanulás feltételeinek megteremtését.

– Hogyan tehető az utolsó két hét szorongásmentessé?

– Lehetőleg a szülőkkel beszélgetve készüljön mondjuk az olvasónapló, ne a várható számonkérés réme, hanem a közös élmény erősödjön a gyerekben. A nap egy bizonyos szakát kijelölhetjük a feladat elvégzésére, akkor a gyerek is tud tervezni, örömmel tesz eleget a szülői kérésnek. (Gaál Zsuzska tanévkezdő tanácsaival folytatjuk.)