Hány ingert lehet kapni egy hajón? – kérdezhetnénk, az elejét akár egybe-, vagy különírva is. Fiziológiai értelemben persze egyet, rosszullétig hajszolva a hullámzó élményt, vizuállélektanilag pedig sokat, hisz ezer szín, millió élmény, látnivaló, pompa – no meg a Balatonnál pár óriáskerék s a kilátást takaró rezidencia, de utóbbiakat hagyjuk most ki, kerülve az egybeírt gondolatfutam-nyitó kifejezést. A „magyar tenger” – nem az: hisz tó, de hagyjuk, engedjünk a köznapi-nyelvi metamorfózisnak – a partról is csoda, hajón, katamaránon, kompon pedig varázslat. A naplemente szinte giccses, de emiatt még senki sem fordult a mennybéli természetesztétikai főhatósághoz. Csak az a fránya hullámzó imbolygás ne lenne.