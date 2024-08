Prof. Gyuricza Csaba rektor előrebocsátotta, a keszthelyi Georgikon campust is magába foglaló intézmény kifejezetten sikeres időszakot zárt, hiszen az általános felvételi eljárásban 3200-an kerültek be az egyetemre, hozzájuk pedig a pótfelvételi során további 826 gólya csatlakozhat. Emellett rendkívül keresettek az ősszel induló szakirányú továbbképzések is, amelyekre mintegy 350-en jelentkeztek.

Az egynyári szakmai nap résztvevői felkeresték a Georgikon tankertjét is

Fotó: Georgikon

A MATE első embere kifejtette, a korábbi évekhez képest radikálisan növekvő tendencia tapasztalható a pótfelvételire jelentkezők számában, ez az adat ugyanis 86 százalékkal emelkedett a 2022-eshez képest, s meghaladta a tavalyi rekordév számait is. A legtöbben agrár (392), pedagógus (222) és műszaki (103) területre „pályáztak”.

Prof. Gyuricza Csaba arról is beszélt, a fiatalok 56 százaléka választott úgynevezett modellváltott intézményt az idei pótfelvételi eljárás során, köreikben a legnépszerűbbnek a pedagógus-, az agrár- és a műszaki területek bizonyultak.

– Különösen nagy öröm ez számunkra, hiszen ezek a képzések adják a MATE oktatási portfóliójának főbb pilléreit is. Folyamatosan megerősítést kapunk a felvételizőktől, hogy az egyetem megalakulása óta eltelt 3,5 évben végzett munka beérett, az intézményünkbe vetett bizalom folyamatosan növekszik, és az alapítványi működési forma is beigazolta a hozzá fűzött reményeket – hangsúlyozta a rektor.

Keresettek az egyetem ősszel induló szakirányú továbbképzései is, amelyekre mintegy 350 jelentkezés érkezett. Ezek közül dobogós helyen a kynológus, a közoktatási vezető és a pedagógus-szakvizsga áll, emellett jelentős az érdeklődés a növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzés iránt is. Az első körös jelentkezési időszak augusztus 15-én zárult.

Az élet egyébként nyáron sem állt meg az egyetemen: a keszthelyi Georgikon campus nemrégiben egynyári szakmai napnak adott otthont – előadásokkal s a tankert meglátogatásával. A tanácskozás egyik fontos megállapítása az volt: a szélsőségesen változó időjárás és a fajták elöregedése szükségessé teszi a megőrzés mellett a szortiment fejlesztését is.