Jázmin 29 napos korában kapta meg a génterápiás kezelést a Semmelweis Orvostudományi Egyetem klinikáján. De ekkorra a tünetek már megjelentek, így az elhalt idegsejteket már nem lehetett működésbe hozni. Emiatt bizonytalan, hogy képes lesz-e járni. A gerincvelő eredetű izomsorvadás miatt Jázminnak speciális mozgásterápiára van szüksége, hogy legyen esélyre erre. Most, hogy betöltötte első életévét, fejlődéséről érdeklődtünk.

Családi fotózás a szülinap alkalmából: Tóth András édesapa a lassan négyéves Zoét, Makkos Zsanett édesanya a már egyéves Jázmint tartja

Fotó: Makkos Zsanett

Szerdánként Zalaegerszegen Nyakasné Gergye Zsóka gyógytornász foglalkozik Jázminnal. Ő ajánlotta Angyalosi Dóra gyógytornászt, neuro-hidroterapeutát, aki hétfőnként, a zalakarosi fürdőben neuro-hidroterápiát tart számára és péntekenként gyógytornát nagykanizsai rendelőjében. Ezekre a lassan négyéves nővére, Zoé is el szokta kísérni, aki nagyon támogatólag áll a húgához, mondta el érdeklődésünkre édesanyja, Makkos Zsanett.

Jázmin kiegyensúlyozott és jókedvű kislány

- Jázmin folyamatosan fejlődik, jókedvű, kiegyensúlyozott kislány. Nagyon akaratos is. A vizes és a szárazföldi gyógytornákon nagyon odateszi magát, de olyan is előfordul, hogy megmakacsolja magát. Jó étvágyú, igazából már azt eszi, amit mi. A légzésével is minden rendben van. Számunkra ez azért megnyugtató, mert a gerincvelő eredetű izomsorvadás evéskor és légzéskor is nehézséget okozhat. Március óta nem használjuk az éjszakai légzéstámogató eszközt, amely az esetleges légzéskimaradásokban volt a segítségére.

A szülők bizakodóak, hogy egyszer Jázmin is járni fog

A Jázminhoz hasonló korú gyerekek egyéves korukra már másznak és ülnek. Sőt, állnak, valamelyik már jár is, amitől ő még nagyon messze van. A szülők, az édesanya, valamint Tóth András édesapa, még ha időként elszomorodnak is, nagyon bizakodóak, hiszen ezzel is támogatni tudják kislányukat.

- Jázmin jelenleg a négykézláb helyzetet tanulja. Próbálja behúzni a lábait, illetve karral kinyomni magát, ami nagyon nehezen megy neki. A normál mozgásfejlődés szerint a mászásból alakul ki a felülés, amihez a gyógytornászok és az orvos szerint még nem elég erős a törzse. Ha felültetem az etetőszékben, megül. Sőt felhúzza magát ülésbe, hiába döntöm hátra. Az ülést azonban nem szabad erőltetni, mert sajnos fennáll a gerincferdülés veszélye. Előfordulhat, hogy majd fűzőt kell hordania, ami tartja a törzsét, a gerincét. Ami örvendetes, hogy hanyatt fekve lábait emelgeti, szájába veszi, vagy nekitámasztja valaminek, mondta el Makkos Zsanett.

Jótékonysági licittel segítik, illetve már jótékonysági napot is rendeztek Jázmin kezeléseinek finanszírozása érdekében. A családnak a legkisebb segítség is sokat jelent, így minden felajánlást hálásan köszönnek. Jázmin Csodája Alapítvány: OTP Bank, számlaszám: 11749008-24931641 Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU62117490082493164100000000 Swift: OTPVHUHB

Jázminnak intenzív terápiákra van szüksége

Jázmin haladásában nagy szükség van az intenzív terápiákra. A közelmúltban családi nyaralással összekötve, első alkalommal vett részt egy ilyenen Solymáron, a Borsóház Nemzetközi Intenzív Terápiás Központban, ahol öt napon keresztül napi két óra gyógytornája volt szünetekkel. Hétfőn és kedden szépen dolgozott, szerdán kissé feladta, csütörtökön és pénteken újból belelendült. A család szeretné elvinni egy londoni terápiás központba egy három hetes kezelésre, jövőre, amikor már nagyobb lesz. Ez nem kis költség, de szeretnék ezt is megpróbálni, hiszen leghőbb vágyuk, hogy Jázminnak legyen esélye az egészséges kortársaihoz hasonló életre. Rendszeres és költséges intenzív terápiáktól várható el ez. A Jázmin Csodája Alapítványt azért hozták létre, hogy fedezni tudják az előttük álló kezelések költségét.