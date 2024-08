„Az 1990-es évek közepén Civilek Napja néven próbálták összehozni a helyieket, majd két évtizeddel ezelőtt egy nagyszabású falunap kerekedett a rendezvényből” – mesélte Gyerkó Gábor polgármester, aki szerint nagyon jó választás volt a programokhoz a Pincedombi szabadidőpark, mivel ez a jól felszerelt terület akár több ezres tömeg befogadására is alkalmas. - A nap első felében a gyermekek szórakoztatásáról gondoskodtunk különböző ügyességi versenyekkel és vetélkedőkkel, de a délutáni órákban is a családosok találhattak maguknak kellemes kikapcsolódási lehetőségeket. Az Arany Fakanál főzőverseny délben indult, erre idén 25 csapat nevezett. A napot koncertek és jó hangulatú retro buli zárta. A Falunap eseményei már pénteken megkezdődtek, akkor egy kertmozi előadás is várta az érdeklődőket.

25 csapat, 40 étel

Az Arany Fakanál főzőverseny zsűrielnökétől, Vassné Várkövi Klárától tudjuk, hogy a falunap látogatói közül senki sem maradt éhesen, hiszen a megmérettetésen 25 csapat kínált 40 különböző ételt. Pörkölt kategóriában az Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület harcsapaprikása bizonyult a legfinomabbnak, az Egyéb kategória győztese pedig egy szürkemarha gulyás lett idén.

Duna menti ízek a bográcsban

A főzőverseny egyik első helyezettje a Bódis család finomsága, egy szürkemarha húsból készült gulyás lett lett. A csapat és a család séfje Bódis Kornél elárulta, a Csepel-sziget legdélebbi településéről, Makádról járnak évek óta Egervárra és hoznak mindig valamilyen Zalára nem igazán jellemző, különleges ízvilágú ételt a rendezvényre. - Véletlenül találtunk rá a településre és vásároltunk meg egy festői szépségű domboldalon található hétvégi házat – meséli a családfő, majd hozzáteszi: - A távolság ellenére igyekszünk a lehető leggyakrabban ellátogatni Egervárra és szeretnénk a jövőben még több helyi eseménybe bekapcsolódni.

A falunap egyik fő fellépője az Andalgó zenekar volt

Fotó: Szalay Balázs

Ősszel is irány a Pincedomb

Az egerváriak legközelebb a hagyományos szüreti felvonulásra várják a látogatókat. A menet szeptember hetedikén a Pincedombról indul és erre a helyszínre is tér vissza, ahol vacsora és utcabál lesz az esti program.