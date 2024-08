A Kőbányászok fiatalokból álló csapatának majdnem minden tagja Nagykapornakról származott el. Hegyi László érdeklődésünkre elmondta, hogy már sokadik éve főznek. A főzőversenyre marhapörkölt készítettek dödöllével, amit vargányás tejföllel, marinált lilahagymával és uborkasalátával tálaltak. A falunap látogatóinak pácolt csirke- és pulykamellet is sütnek, és amerikai hot dogot is kínálnak. Címvédőként indulnak a versenyen, ha idén is megnyerik, jövőre engedik majd a többieket győzni, tette hozzá viccelődve.

Az Elballagóknál még javában főtt a pörkölt Fotó: A szerző

Pörkölteket bírált a zsűri az idei főzőversenyen, amelynek eredményét ottjártunkkor még nem hirdették ki. Barcza Zoltán Ligetfalváról érkezett, és az Elballagók főnökklubját erősítette. Mint mondta, marha- és zúzapörköltet készítenek, amibe beleteszik szívüket, lelküket. Köretként pásztortarhonyát tesznek melléje.

A hagyományokhoz híven a helyi lányokból álló csapat most is rengeteg palacsintát sütött, és kínált többféle ízesítésben. készített. A műsorban többek között fellépett a Kavinton zenekar, Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor, a Hevesi Sándor színművészei, a Misefai Gyöngyakác, a Confi Dance Táncegyesület, a Légió Együttes, Postás Józsi és Polgár Peti. A gyerekeket ugrálóvár, ládavasút, körhinta, arcfestés, hajfonás és kézműves sarok várta, és Borka bohóc interaktív játékkal.