Augusztus 2. fele: már terem, de még virágzik a paprika

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ennek, s persze a mindennapos öntözésnek köszönhetően eddig elégedett lehetek a paprikaterméssel. Ki ne hagyjam! Tavasszal dupla adag komposztált marhatrágyát kaptak az ágyások, és talán az sem mellékes, hogy az esti öntözés után hajnalban meg is kapálom - a mieinken (szomszédét is beleértve, mert reggelente őket is a kertben látom) kívül hány paprikatő dicsekedhet azzal, hogy az idei nyáron már több mint hússzor meg volt kapálva?

Paprikaszüret

Fotó: Fincza Zsuzsa

A paprikánál figyeltem fel rá először: hogy az ágyásban a gyomok mellett útifű (Plantago) is nő. Különösebben persze nem csodálkoztam, hiszen akár a gyümölcsösből is átfújhatta a magját a szél. Azon viszont elgondolkodtam, hogy az egyszerű útifű (akárcsak a lándzsás) elismert gyógynövény, s ha már szándékosan tartok gyógynövényeket, növénydoktorokat (büdöske, körömvirág, csombor) a kertemben, miért ne maradhatna meg néhány útifű is? Ha olyan vegyi anyagokat tartalmaz, ami az embernek segít a baktériumok, gombák legyőzésében, talán hasznára válik a növényeinek is - gondoltam, mindenféle tudományos vizsgálódást mellőzve. Azt meg most olvastam, hogy a kemény gyökerei "feltörik" a tömörödött földet, tehát jó hatással van a talaj szerkezetére. Na ugye!

Bőtermő, strapabíró régi falusi fajta paprika

Fotó: Fincza Zsuzsa

A lecsószezont egyelőre csak a friss fogyasztás szintén indítottuk be, a spájzolását később tervezzük. Viszont, akárcsak a paradicsomból, paprikából is készítek aszalványt. Többen mondták, miért nem a napra kitéve aszalok? Úgy olcsóbb. Igaz. Viszont készülékkel gyorsabb és kímélőbb, s ami a legfontosabb: nem repülnek rá a zöldségemre a legyek, a darazsak.

Gogos - erdélyi fajta

Fotó: Fincza Zsuzsa

Egyébként bármilyen sok is a paprikánk, a csumáját, amin a magok vannak, ritkán dobom a komposztba. Lecsóba például - akárcsak anno nagymamám és édesanyám - mindig beleszelem. Régen felfűzték és megszárították, érdemes lefagyasztani is, hiszen télen a boltban vásárolt paprika íze meg sem közelíti a napfényben érett frissen szedettét. A csumákat egy tálcára téve rakjuk be egy napra a fagyasztóba, innét kivéve zacskóba pakolva tegyük vissza - levesek, pörköltek ízesítésére kiváló lesz..