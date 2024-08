Hűvösvölgyi Ildikót mindig is fogva tartották a 20. század legrejtelmesebb magyar költőjének a versei, akár gyerekeknek szóltak, mint a Bóbita, akár felnőtteknek, mint Az éjszaka csodái. Doktori dolgozatnak is nekikezdett, hogy megfejtse a zene és a szöveg kapcsolatát. A hét elején pedig a zalaszentgróti Kultúrtivornya művészeti fesztiválra hozta el a 11 éve született zenés-verses estet.

Hűvösvölgyi Ildikó a zalaszentgróti Kultúrtivornyán a Weöres Sándor esten

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas (2015) színművész Az éjszaka csodái című, Weöres Sándor verseiből összeállított estjét, melynek során a hangszerek mögött játszótársa volt Bonyár Judit és Hűvösvölgyi Péter (Neofolk együttes) telt ház fogadta Szentgróton, a közönség szívesen kapcsolódott be a nyelvi és zenei ritmusok áradó világába. Bonyár Judit énekes-zenészre a 2006-os Megasztárból emlékezhetünk, a kétszemélyes zenekar férfitagja pedig a férje, és Hűvösvölgyi Ildikó unokaöccse.

A százezer regiszteren megszólaló színművész a költészeti fiesta után lapunk kérdéseire is válaszolt.

A szombathelyi születésű, a Vas megyei Csöngén is élő, Nobel-díjra is felterjesztett Weöres Sándor (1913-1989) születésének 100. évfordulójára, 2013-ban született meg az ötlet, készüljön verses válogatás, amelyhez zenei paletta is csatlakozhat. Hűvösvölgyi Ildikó, akit leginkább talán a hajdani tévéjátékokból, de főleg a Macskák című musicalből ismer nagyközönség, nem először vállalkozott magyar költői életmű népszerűsítésére. Az erdélyi Reményik Sándor (1890-1941) tűnődő, önelemző írásait Csendes csodák című estjével szintén e módon mutatta meg a közönségének.

Zene és ritmus Weöres verseiben

– Nagy szerelmese vagyok Weöres Sándor költészetének, a zeneiség különösen megszólít, hiszen zenészként indultam. Az éjszaka csodái című verset 18 éves korom óta mondom, ezzel felvételiztem a Színház- és Filmművészeti Főiskolára annak idején. Nagyon belém ivódott, igaz, az évek rárakódott tapasztalata alapján egészen másképp mondom, mint korábban. Egyre több réteg bomlik ki belőle, időről időre más-más jelentést kap az a kaleidoszkóp, ami valójában óriási tabló sokféleségünkről – mondta Hűvösvölgyi Ildikó. – A játékosság, a ritmus mindennél jobban magával ragadó számomra.