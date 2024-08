Az utazást hosszú egyeztetés, térképbújás, internetböngészés előzte meg az iskola utolsó heteiben, merre is induljon a csapat. Az úti tervet ugyanis a győztes versenyzőknek kellett összeállítani, az utazási iroda a szállások lefoglalását vállalta. Mivel a kirándulást Magyarországon belül lehetett megvalósítani, egy Zalától távolabbi táj, az Északi-középhegység került a célkeresztbe. A számos nemzeti értékünknek otthont adó vidéken kettő várost néztek ki a „dödöllék”, ahonnan a felkeresni vágyott helyek is könnyen megközelíthetők, Egert és Tokajt – írta lapunknak Standi Gyuláné.

Különleges élményt nyújtott Vizsoly is

Fotó: Standi Gyuláné

Ötnapos kirándulásra indultak a Göcseji dödöllék, amit a Hungarikum versenyen nyertek

Egy augusztusi hétfő reggelen izgatott csoport gyülekezett az Eötvös iskola parkolójában: indul az 5 napos kalandozás, a programokban gazdag utazás! Már az első nap is igencsak tartalmasra sikerült! A zalai csapat felkereste a világörökség értékei közé is beválasztott, hollókői múzeumfalut és Hollókő várát. Az ófalu Matyi egyik kedvenc helyszíne volt, csodálta a szinte teljes épségben megmaradt és felújított házakat. A Mátrában a lelkes csoport felkapaszkodott az ország legmagasabb pontjára, a Kékestetőre, s pár „fityingért” még egy bobozás is belefért az Adrenalin parkban. Már a TV-torony kilátójából lehetett látni a recski kőfejtőt, ami Eger felé útba is esett. A Nemzeti Emlékhelyen megdöbbentő tapasztalatokat szereztek a fiatalok az 50-es évek kommunista börtönéről, az ártatlanul meghurcoltak kínzásairól. A látogatás szinte dokumentumfilmmé akkor vált, amikor egy Recskről elszármazott csoport érkezett, akiknek elbeszélése megelevenítette a fotókon szereplő házakat, személyeket. Zalán igazi történelmi csemegének értékelte ezt a látogatást. A megfáradt utazókat a Minaret szomszédságában várta vacsora és szállás Egerben, gyönyörű kilátással a várra.

Második nap irány Eger és a szamolyai kaptárkövek

Így a második napot nem is lehetett mással kezdeni, mint egy vársétával. Fegyverbemutató, börtönkiállítás, vártörténet is belefért a programba. Nem messze Egertől két különleges hungarikum is található a természeti értékek kategóriában. Szomolyán a híres Bükk-aljai kaptárkövekhez túrázott, Egerszalókon a sódombot kereste fel a csapat, s persze a termálvízű Nosztalgia fürdőt is meg kellett látogatni. Este, Eger központjában, a kivilágított óriáskerék szomszédságában felállított hatalmas kivetítőnél szurkoltak a fiúk a magyar olimpikonoknak, igazi mediterrán hangulatban. Talán Olivér örült a legjobban ennek a barárokkal töltött minőségi időnek!