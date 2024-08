Szinte az egész Zala vármegye tisztában van azzal: ha fociról van szó, a kiskanizsai fagylaltozó tulajdonosa, Horváth Ferenc „Mákos” mindig naprakész. Korábban évekig edzőként vezette a Kiskanizsai Sáskák SE serdülőcsapatát és azóta állandóan követi a labdarúgással kapcsolatos híreket. Sőt gyakran hűsítő édességeket is kitalál bizonyos Nagykanizsához kötődő hírességeknek, bár nem egyszer készített focistáknak is. De ne rohanjunk ennyire előre.

Horváth Ferenc "Mákos" Rossi kedvencével, a következő nyárra Szoboszlai kedvenc ízeit is fagylaltba keveri

Fotó: Szakony Attila

Barcelona drukker, mégis figyeli a Liverpoolt

– A környezetemben mindenki tudja: Barcelona drukker vagyok – mondta Horváth Ferenc "Mákos". – De azt már csak kevesen, hogy amikor fiatal voltam, a megjelenésem miatt Kevin Keegen-nek csúfoltak. Mielőtt a kétszeres aranylabdás angol válogatott labdarúgó 1977 nyarán a Hamburg SV együtteséhez igazolt, a Liverpoolban játszott. Ott háromszor nyert bajnokságot, egyszer angol kupát, egyszer bajnokcsapatok Európa-kupáját, kétszer UEFA-kupát.

Horváth Ferenc "Mákos" azóta is követi a Liverpool szereplését, persze most sokkal inkább Magyarország büszkesége, Szoboszlai Dominik játéka kerül érdeklődése középpontjába.

Szoboszlai tette a dolgát a Brentford ellen

– A Liverpool "háza" táján most komoly változás, hogy Jürgen Klopp helyett a holland Arne Slot irányítja a csapatot – folytatta. – Már az előkészítő, felkészülési meccseken is azt vettem észre, hogy nem nagyon nyúlt bele a csapat összeállításába. Az első Ipswich Town FC ellen sem, és legutóbb a Brentford esetében sem. Dominik ismét a Liverpool középpályájának közepén kapott helyett kezdőként, ezúttal a Brentford ellen. A kapitány láthatóan nagyon bízik Szoboszlaiban, ennek nagyon örülök. Az internetes közösségi oldalakon sok helyen, de szakmai berkeken belül is sok negatív kritikát kapott az Európa-bajnoksági szereplés miatt. Pedig azt nem lenne szabad elfelejteni, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya sokáig sérült volt. Ettől függetlenül a magyar labdarúgó válogatott vezetője, Marco Rossi bízott benne és ezért állította pályára. Örülök neki, hogy ilyen jó helyen van a Liverpoolban. Véleményem szerint bár végigjátszotta a találkozót most a Brentford ellen, de nem játszott olyan jól, mint az első bajnoki meccsen. Tisztességesen "rakta le" a labdákat, előkészített, tette a dolgát. Mi, szurkolók is érezzük benne a lendületet, és persze a legfontosabbakat: a gólokat.