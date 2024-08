Már visszatérő vendég Csingahegyen az orosztonyi származású Kohn Istvánné Margit, aki rendszerint horgol, köt és a gobelinhímzésben is elmélyítette tudását. Elmondta: tízéves kora óta mindene a kézimunkázás, amikor csak van ideje, csinálja, olykor éjszakánként is alkot. A művésztáborban is ezt a szenvedélyt igyekszik terjeszteni az érdeklődők körében.

– Bethlen Gábor karakteres szobrát készítem tölgyfából – fogalmazott Csávás Csaba. – Ebben a tikkasztó hőségben kemény fizikai munka a láncfűrésszel alakítani az alakot, de ez a mindenem, ahogy a többi fafaragónak is.