Minderről Tóth Árpád polgármester beszélt portálunknak a közelmúltban megtartott falunap kapcsán. Mint mondotta: az érmét a lokálpatriotizmus erősítése érdekében elsősorban a helyi lakosoknak szánták, de akadt néhány olyan érdeklődő is, aki szintén szeretett volna belőle magának tudni egy-egy példányt, számukra is lehetőséget biztosítottak annak megvásárlására. A községben valamikor az ősz folyamán önálló programot is tartanak a jubileum megünneplésére. Ehhez terveik szerint kiállítás társul, amit a település történelméhez köthető korabeli dokumentumok, oklevelek másolatai mellett archív fotókból állítanak össze.

Tóth Árpád polgármester a falu első írásos említésének 700. évfordulójára készített éremmel

Fotó: Gyuricza Ferenc

– A jelenlegi program a hagyományos falunapunk, ami a szórakozásról, a kikapcsolódásról, valamint a helyi közösségről szól – tette hozzá Tóth Árpád. – Erre elsősorban színpadi programokkal készültünk, a fellépők között volt az énekes Dávid is, aki hosszú éveken keresztül volt településünk lakója. Ezen felül lángost sütöttünk, amit nagy örömmel fogadtak a jelenlévők.

A település polgármestere hozzátette: a nyár végén még egy közösségi rendezvényük lesz, augusztus 31-én főzőversennyel és ügyességi versenyekkel egybekötött falunapot tartanak. Az ősz folyamán a már említett évfordulós megemlékezés mellett pedig a két jelentősebb beruházás, a több mint húsz éve várt térségi szennyvízprogram befejezését, valamint az 53 millió forintos pályázati támogatással megvalósult mezőgazdasági útfelújítást kívánják megünnepelni.