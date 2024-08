Erről Sülyi Péter fesztiváligazgató, az Őri Alapítvány kuratóriumi elnöke tájékoztatta lapunkat. Mint mondotta: az idei Hétrétország a 23. nyári kulturális fesztivál lesz az Őrségben, amelynek a múltjából adódóan már jól bejáratott tematikája van.

Szekeres Tamás, aki 25 éven keresztül volt az Omega tagja, szintén fellép Hétrétországban

Fotó: Gyuricza Ferenc

- A Hétrétország valójában nem is fesztivál, hanem olyan köztivál, amit ember- és természetközelség, közvetlenség és baráti közösség jellemez – mondta Sülyi Péter. – Nálunk elsősorban emberléptékre és egyszerűségre, szíveslátásra és vendégszeretetre számíthat a közönség, ez adja a Hétrétország vonzerejét.

Szlovén-magyar együttműködés

A fesztivál idén egy kétnapos felvezető rendezvénysorozattal indul, amely egy szlovén-magyar határ menti együttműködés eredményeként jött lére. A Hétrétország központi helyszínén, az őriszentpéteri Malom látogatóközpontban pénteken 17 órakor kiállításmegnyitók, majd Cseh Tamás élettörténetét dalban bemutató zenés előadás várja az érdeklődőket. Szombaton napközben ugyanott dalköltészet témában workshopokat tartanak, míg este a Kollár-Klemencz Kamarazenekar mutatja be A folyó című koncertjét. Sülyi Péter szerint a zenés programokkal már át is vezetnek az idei Hétrétországba, hiszen annak egyik fő vonalát a dalköltészet adja, a fesztiválon egymást követik az olyan koncertek, amelyek ehhez a műfajhoz tartoznak.

Dalköltészet, irodalom, színház, zene

- A Hétrétország természetesen megőrzi az eredeti irányvonalát is, vagyis 2024-ben is lesznek nyitott porták, színházi előadások, irodalmi műsorok, további klasszikus és könnyűzenei programok is, és az Omega örökségről sem feledkezünk meg – magyarázta a fesztiváligazgató. – A köztivál zárónapján, azaz augusztus 19-én három olyan zenés programunk lesz, amelyek ezt a hagyatékot viszik tovább. Az őriszentpéteri református templomban az a Szekeres Tamás ad koncertet, aki 25 éven keresztül volt az Omega gitárosa, a Pajtaszínházban Szirtes Edina Mókus mutatja be Omega szigetek című műsorát, míg a malomudvarban Kőszeg város fúvószenekara klasszikus Omega-dalok feldolgozásaival áll ki a közönség elé.