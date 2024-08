Őriszentpéteren a hét végén folytatódnak az őrségi kulturális fesztivál, a Hétrétország programjai. Pénteken 9.30 órakor a templomszeri réten nappali lepkészésre várják az érdeklődőket. 15 órakor az Omega Parkban Tóth Viktor szaxofonművész főzés közben mutatja be dalait. 19 órakor a pajtaszínházban Pásztor Anna és Pásztor Sámuel, az Anna and the Barbies tagjai, valamint Rudolf Péter színművész közös műsorát tekinthetik meg a nézők. 21 órától a Malom látogatóközpontban rövidfilmeket vetítenek. Szombaton 10 órakor a Malom látogatóközpontban az Őrségben élő gyermekek mutatnak be zenés produkciókat, majd 15 órakor az Árpád-kori templomban Kemény Márton János gitárművész ad koncertet. 19 órakor a Malom látogatóközpontban a Góbi Rita Társulat színházi előadással várja a látogatókat, míg 21 órától ugyanott újabb rövidfilmes program lesz. Vasárnap 11 órakor a Malomban a Góbi Rita Társulat gyermekeknek szóló előadásával kezdődik a program. 17 órakor ugyanott az osztrák Monika Kammerlander hegedűművész és a szlovén Olga Kous zongoraművész ad közös koncertet. 20 órakor a Pajtaszínházban az Exit Generáció mutatja be Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból című művét.