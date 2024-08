A gyerekektől a felnőttekig mindenki talál magának tartalmas időtöltést kínáló játékokat

Fotó: Szakál Eszter

A szolgáltatás a TársasTéka nevet kapta, a kölcsönzés a Deák téri gyermekkönyvtárban olvasójeggyel és külön erre a célra váltott tagsági igazolvánnyal lehetséges. A játékfajtákról az érdeklődők egy katalógus segítségével tájékozódhatnak, mely megtalálható a könyvtárban, illetve elérhető a www.dfmk.hu oldalon. A brossúrát lapozva kiderül, hogy melyik játék miről szól és kiknek való. A nagyobbak érdeklődésére tarthat például számot az Agent Undercover 2, melyet 12 éves kortól ajánlanak, a feladat itt, hogy a játékosok kémeket leplezzenek le. A nagyobbak és a felnőttek kipróbálhatják a Magyarország kvízt. A dobozban 220 kártya lapul, a résztvevők 1100 kérdésre válaszolva tesztelhetik, illetve mélyíthetik a hazánkkal kapcsolatos tudásukat. A kisebbek Cili Cicával a macska és az egér örök párharcába kapcsolódhatnak be, de kártyázhatnak is az Unoval vagy a Dobble - Harry Potterrel. A kicsik valószínűleg megkedvelik a Ki nevet a végén Bogyóval és Babócával vagy az Úton az oviba című játékokat. Ami pedig a kölcsönzést illeti: egy alkalommal egy játékot lehet két hétre hazavinni, amit a könyvtárosok részletes tartozéklistával, minden darabot külön leszámolva adnak át az olvasónak. A visszavétel hasonlóan történik, ezért számítani kell arra, hogy az elszámolás hosszabb időt vesz igénybe, így ezt a könyvtár látogatásakor figyelembe kell venni. Ugyanez a szabály érvényesül a helybenhasználat esetében is.

A könyvtárban és a neten is elérhető a szabályzat és a katalógus

Fotó: Szakál Eszter

A bibliotéka vezetése azt reméli, hogy az új szolgáltatás elnyeri a társasozók tetszését, s minél többen keresik majd fel ezért is az intézményt. A gyűjtemény folyamatos bővítésére törekednek, így érdemes rendszeresen böngészni a honlapjukat, ahol az újdonságokról tájékoztatnak.