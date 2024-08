A Muravidéki Vágta, mint a Nemzeti Vágta szlovéniai előfutama, látszólag „csupán” egy lovasverseny. Eddigi nyolc évének történetét végigkísérve azonban egyértelműen meg kell állapítanom, sokkal több annál. Szlovénia e magyarlakta térségében a szomszédos állam önállósulása idején egyáltalán nem volt keletje a lovassportoknak, de ismeretein szerint az azt követő két, két és fél évtizedben sem. Így bizton merem állítani: a Vágtának köszönhető, hogy ma már itt is egyre többen szállnak nyeregbe, kedvtelésből, vagy a szabadidős sport jótékony hatásai miatt, ez teljesen mindegy is. Arról nem is szólva, hogy a nemzeti értékeink bemutatása is fontos része a Vágta programjának, amely így vált az identitásnevelés fontos színterévé.