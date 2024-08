Gölles Martin "Un dîner de têtes" című új zenekari művét mutatták be a Château de Colombier kastélyban Svájcban július végén. A nagykanizsai férfi műve kísérőzene Jacques Prévert költeményéhez, mely a magyar nyelven is elérhető Tardos Tibor fordításában: Kísérlet egy maszkabállal egybekötött díszvacsora leírására. A koncert főszervezője Claude Delley klarinétművész, akivel Gölles Martin rendszeresen együtt dolgozik – őt egyébként már többször lehetett hallani Nagykanizsán is egy-egy koncerten, hiszen számos alkalommal ellátogatott Nagykanizsára. A kanizsai karnagy nemrég elkészült 12 új kórusművével, Musa venit carmine címmel jelentős gyűjteményt állított össze.

Gölles Martin vezényli a zenekart

Fotó: ZH

Gölles Martin és a Prévert-költemény kísérőzenéje

– A tíztételes kísérőzene a szöveg egyes epizódjait követi – fogalmazott Martin. – A költeményt Christophe Balissat színművész, a zenét egy helyi művészekből álló zenekar adta elő, amelyben fafúvósok, rézfúvósok, zongora és ütőhangszerek szerepeltek. Megtisztelő volt az is, hogy a karmesteri pálca is a kezembe került. Izgalmas volt megírni ezt a kísérőzenét Prévert költeményéhez, de még nagyobb élményt jelentett ezután előadni a zenekarral. Összesen két próbát tartottunk, de gyorsan tudtunk haladni, hiszen kiváló hangszeres művészekkel dolgozhattam. Mindemellett a színművész, valamint a darab is a visszajelzések alapján is nagy sikerrel debütált a közönség előtt.

Gölles Martin zeneszerző jelenleg több új darabon dolgozik, köztük kórus- és hangszeres műveken egyaránt, valamint készül több hasonló jövőbeni projektre is.