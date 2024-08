Prokné Tirner Gyöngyi, aki a ház korábbi vezetője volt, s nyugállományba vonulása mellett is szervezője a gébárti művésztelepnek, a sajtónak elmondta, új koncepció mentén gondolkodva fogtak a munkához, mivel szeretnék, ha az új generációra, a fiatalokra is támaszkodhatna a művésztelep, nekik is nyújtana inspirációs közeget.

A gébárti művésztelepre idén festészet szakos hallgatók, illetve nemrég végzett művészek érkeztek

Fotó: Pezzetta Umberto

– Ezért kötöttünk a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel megállapodást, így a kéthetes táborba festészet szakos hallgatók, illetve nemrég végzett művészek érkeztek – mondta Prokné Tirner Gyöngyi. – A egyetem nemzetközi kapcsolatai révén ezúttal német és erdélyi hallgató is van a 12 fős csoportban. A művésztábort dr. Filp Csaba festőművész, egyetemi docens vezeti.