A 20 órakor kezdődő koncert kapcsán C. Tóth Zoltán orgonista emlékeztet, a keszthelyi Fő téren álló gótikus templom 638 éve az Isten háza, s kiváló akusztikájával minden évben sok hangversennyel örvendezteti meg az érdeklődőket.

A szombati fellépők már 18 éve muzsikálnak együtt, tudtuk meg Brazsil Mártitól, aki azt is elmondta, annak idején dr. Léber Mihály atya mutatta be a templom új karnagy-orgonistájának, C. Tóth Zoltánnak. A szimpátia az első pillanatban érezhető volt, amely a közös muzsikálásban teljesedett ki: a templomi liturgiákon kívül több hangversenyen is igyekeztek a fuvola és az orgona hangjával közelebb emelni a lelkeket Istenhez.

Szombati hangversenyükön az elmúlt évek legkedvesebb dallamai csendülnek fel, többek között J. Pachelbel d-mol Chaconne-ja, J. S. Bach d-dúr szvit Air tétele, F. Schubert Ave Mariája, Vivaldi Négy évszak Tél tétele, illetve XX. századi művek. Ezek közé prózai részeket is csempésztek, amelyeket Szabó-Kövi Kamilla tolmácsol a hallgatóságnak – árulta el C. Tóth Zoltán.

Az esten Földi István atya, a Fő téri templom új plébánosa köszönti majd a vendégeket, a „nagykorúságába” lépő fuvola-orgona duó pedig abban bízik: szombaton este a lelkek lecsendesedését és összehangolódását szolgálja majd a muzsikájuk.