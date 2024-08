A város főutcáján 95 csapat tagjai vállalkoztak arra, hogy elkészítsék a tipikus muravidéki egytálételt, a bográcsot. Akadtak köztük magyarországiak is, a Pakodi Betyárok 2013 óta rendszeresen járnak ki Lendvára a főzőverseny miatt, csak a koronavírus járvány alatti éveket hagyták ki.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Hogyan készítsük el a jó bográcsot?

- A bogrács olyan egytáléltel, amely átmenetet jelent a pincepörkölt és gulyás között – magyarázta Németh Károly. – Valójában a helyi pincepörköltnek felel meg, de sokkal több a leve, ebben viszont a gulyáshoz hasonlít. Az elkészítésének a nehézségét az adja, hogy háromféle hús, vad, marha és sertés kell bele, a legnagyobb éppen ez jelenti, úgy kell belehelyezni a különböző főzési időt igénylő húsokat az edénybe, hogy azok azonos puhaságúak legyenek.

Főzőverseny, zalai résztvevőkkel

A Pakodi Betyárok mellett további zalai főzőcsapatok is ellátogattak Lendvára, jöttek Nagykanizsáról, Bázakerettyéről, valamint és Lispeszentadorjánról is. Utóbbi főszakácsa, Szakos Barna is azt mondta: arra kell legjobban figyelni, hogy a három különböző húsnak azonos állaga legyen. Ha ez sikerül, az ízesítéssel már nem lehet probléma.

- A bográcsba a hús mellé krumplit, illetve különböző különböző zöldségeket teszünk – magyarázta Szakos Barna. – Paprikát, paradicsomot, hagymát, értelemszerűen sót és borsot, valamint fokhagyma is szükséges hozzá.

Aranyérmes csapatok

A bográcsokat folyamatosan zsűrizik is, idén 23 csapat kapott aranyérmet. A legjobb bográcsfőző címet a Terme Lendva csapata nyerte el, a legrendezettebb főzőhelye a pincei Zala György Művelődési Egyesület Néptánccsoportnak volt, a legeredetibb díszítést pedig a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete tudhatta magáénak. A bográcsfesztiválhoz számos kísérőprogram, folklórműsor, zenés-táncos szórakoztató est, gasztronómiai kínálat társult, de a város kiállítóhelye is kitárt kapukkal várták az érdeklődőket.