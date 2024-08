Szabó András polgármester elmondta, igyekeztek úgy összeállítani a műsort, hogy minden korosztály megtalálja a magának valót. A gyerekeknek ugrálóvár, vízifoci, népi fajátékok kínáltak élményt, ismét részt vett a rendezvényen Horváth Csaba fazekasmester, akivel kipróbálhatták ezt a mesterséget. Nyílt lehetőség íjászkodásra, a kultúrházban pedig ingyenesen elvihető könyvek közt is válogathattak a látogatók.

A kemencében ez alkalommal is langallót sütöttek, illetve csülkös-babos húsos káposztát készítettek az érkezőknek.

Az alkotóház bejáratánál régies, falusi hangulatú fotópontot alakítottak ki bútorokkal, képekkel, ahol bárki készíthetett búcsúi emléket magának.

Fotó: Korosa Titanilla

Az alkotóház épületével kapcsolatban a polgármester arról tájékoztatott, hogy a Magyar falu programban elnyert támogatásból sikerült megújítani a tetőt és külső festést is kapott. Fontos közösségi hely ez, hisz itt található a kemence, melyben a langallót is sütötték, illetve a falugondnoki autó garázsát is magába foglalja.

Köszöntötte a megjelenteket Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki gratulált a rendezett településhez és az önkormányzat eddigi munkájához. Arról is beszélt, hogy ma már nem jelent hátrányt faluban élni, a kisebb települések vonzóak lettek, a faluprogramon keresztül pedig a kormány támogatja a helyi fejlesztéseket.

A köszöntők után zenés előadók következtek, elsőként Borka bohóc szórakoztatta a gyerekeket, majd érkezett Henna, Rony, s végül Éder Gabee zenélt.