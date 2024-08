Prof. Dr. Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja hangsúlyozta: a posztgraduális képzések egyre jelentősebb szerepet töltenek be a jogi felsőoktatásban, így a PTE ÁJK-n is. Különösen azok a programok számíthatnak fokozott érdeklődésre, ahol több szakterület is megjelenik a jog mellett. Napjainkban az állatvédelem egyre jelentősebb, összetettebb szakmai kérdéseket vet fel, amelyek vizsgálatára, megválaszolására, a kapcsolódó ismeretek elsajátítására ideális egy specifikus szakirányú továbbképzés.

A mostani megállapodás célja, egy olyan új állatvédelmi szemlélet meghonosítása, amely a hosszú távon fenntartható megoldásokra épül, és igyekszik behozni a körkörös gazdaság szemléletét is az állatvédelembe. Az itt végzett állatvédelmi szakjogászok nemzetközi kitekintéssel fognak rendelkezni, és más országok állatvédelmi jó gyakorlataival is megismerkedhetnek.

Az új, jogászoknak szóló két féléves levelező képzés tervezett indítása a következő tanév (2025/26) ősze – áll a sajtóközleményben.