A Likebalaton közlése szerint, Bajáról érkezett egy kerékpáros baráti társaság egy szemesi büfébe. – A Balatont kerüljük meg, csak egy pohár italra megálltunk – mondta el az egyik kerékpáros. Utánuk érkezett egy család, akik hekket, sült kolbászt rendeltek. – Még csak tizenegy óra van, de a gyerekek már éhesek, így előbbre hoztuk az ebédet – mondta el Kovács Kornélia, aki családjával egy hetet tölt a tónál. Ennél a büfénél már visszajáró vendégnek számítanak, mert itt szerintük még elfogadható az ételek ára és nincs panaszuk a minőségre.

Vincze András 42 évvel ezelőtt kezdte el a büfét üzemeltetni, azóta már átadta a stafétabotot fiának, Attilának.

– Április 27-én nyitottunk, és tervezzük, hogy szeptember végéig nyitva leszünk – mondta el a büfé tulajdonosa. Hozzátette: csütörtöktől élénkül a forgalmuk, a vendégek többsége inkább hosszú hétvégékre jön a Balatonra.

– Eddig hozzuk a tavalyi számokat, természetesen a több hete tartó kánikula is segít ebben, tavaly volt olyan júniusi hét, mikor a dolgozók pulóverbe jöttek – jegyezte meg Vincze Attila. A hazai turisták mellett egyre több a szlovák vendégük, de Németországból és Ausztriából kevesebben érkeznek. A hekk után a süllő, keszeg, rántott hús, sült kolbász a legnépszerűbb. Sajnos kicsit nekünk is emelnünk kellett az árakon, de május óta nem változtattunk az étlapon, és a rezsi- és alapanyagköltségeket, valamint a munkabéreket ki kell termelni. Nekünk nagy szerencsénk van, mert az egyetemista segítőink többsége visszajáró, és a csapatba az újak is könnyen be tudtak illeszkedni, mindannyian szeretnének dolgozni. Számukra szállást, étkezést is biztosítunk – emelte ki a büfé tulajdonosa.