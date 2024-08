A rendezvényen Balázs Henriett, Pusztamagyaród polgármestere elmondta, hogy a "miseút" köti össze a település két részét, az egyik falurészből ezen a járdán át közelítik meg a helyiek a templomot. Ezt a szakaszt a Magyar falu program egy pályázatán elnyert mintegy 10 millió forintból újították meg és kapott aszfaltburkolatot 800 méter hosszban.

- Nagy hasznát veszik most a falubeliek a járdának, hiszen zajlik a szennyvízberuházás, ami miatt az útjainkon csak nehezen lehet közlekedni - tette hozzá.

Az avatót a falunapra szervezték, melynek programjára sokan voltak kíváncsiak. Nyolc főzőcsapat készített különféle ételeket, volt kézművesvásár, felléptek a helyi óvodások, de zsonglőr bohóc és zenés-táncos előadók is szórakoztatták a közönséget. Tombolasorsolás is színesítette a rendezvényt, a fődíj két rackajuh volt, de más értékes ajándékok is gazdára találtak. A tombola bevételét az óvodára fordítják.

Fotó: Korosa Titanilla

Részt vett az eseményen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki a járdaavató kapcsán arról beszélt, hogy az elmúlt 5 évben jól látható a faluban a fejlődés a jó vezetés munkája és a jó közösség tevékenysége eredményeként. Mindez a település élni akarását bizonyítja. A "miseút" felújítása magyar adóforintokból valósulhatott meg a faluprogram keretében, mely támogatást nyújt a jövőben is különféle infrastrukturális fejlesztésekre, utak, járdák, közintézmények megújítására.