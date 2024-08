Balatonfüred egyik legnépszerűbb társasági eseménye lett az elmúlt években a nyár végi bemutató. Az esemény ezúttal is ingyenesen látogatható volt, a modellek közül pedig sokan a korábbi divatbemutatókon is részt vettek - számolt be a veol.hu.

A Fashion Night a divatház teljes jövő évi kollekcióját bemutatta: többek között lágyan omló anyagokat, flittereket, de csíkos nadrágkosztümöket is látni lehetett a kifutón. A darabok közül szinte mindegyik bárhol és bármikor viselhető.

A bemutató végén Zoób Kati divattervező a tőle megszokott egyszerű nyári összeállításban, kalapban és elegáns, lapos sarkú cipőben unokájával, Izabellával együtt sétált végig a kifutón, aki a kollekció egyik gyerekeknek készült darabját viselte.

