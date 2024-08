Zalacsében ugyanis hagyományosan augusztus első hétvégéje a település legjelentősebb közösségi programjának, a falunapok rendezvénysorozatának az időpontja. Erdei Csaba polgármester elmondása szerint ez évben azért döntöttek az egy héttel későbbi megrendezés mellett, hogy a község lakói minél nagyobb számban vehessenek részt azon.

Minden évben nagyszerű programokkal várnak a zalacsébi falunapok. Tavaly Erdélyből érkezett szereplői is voltak rendezvénynek Fotó: Gyuricza Ferenc

- Nálunk a falunap elsősorban a helyi lakosoknak és helyi lakosokról szól – magyarázta Erdei Csaba. – Ilyenkor köszöntjük az újszülötteket, a település 18. életévet betöltött, azaz felnőtté váló lakóit, és adott esetben ilyenkor adjuk át a faluközösség érdekében kiemelkedő munkát végzett személyek számára az önkormányzati díjakat, elismeréseket is. Azt szeretnénk, ha ezen ünnepi pillanatokban minél többen osztozhatnának, erre pedig egy általános munkanap nem igazán jó alkalom.

Gazdag programkínálat a zalacsébi falunapokon

A zalacsébi falunapi rendezvénysorozat pénteken 17 órakor egy gyermekeknek szóló túrával, majd szombaton a sportpályán az ünnepélyes megnyitóval kezdődik, az Erdei Csaba által említett köszöntőkre is itt kerül sor. Az ezt követő kulturális műsorban helyi és környékbeli szereplők – az óvodások, a salomvári általános iskolások, a senior örömtáncosok, a Galaxy Rock and Roll Club zalalövői táncosai, az Ezüstlile néptáncegyüttes és a Borsos család – mellett a színész-énekes Sasvári Sándor és Sasvári Léna ad műsort. Vasárnap már kora délelőtt elkezdődnek a programok, 9.30 órától ringató, azt követően a Kis-Hétrét együttes zenés műsora várja a gyerekes családokat, 10.30-kor pedig jóga kezdődik a kultúrházban. A vasárnap délutáni programok helyszíne ugyancsak a sportpálya lesz, itt többek közt játszóház, kézműves kirakodóvásár, főzőverseny, interaktív slackline autómakett kiállítás, offroad járművek bemutatója, tűzoltó-bemutató és pónilovaglási, valamint sétakocsikázási lehetőség szerepel a kínálatban. 18 órától a Batyi Fusion zenekar mutatja be dalait, a háromnapos rendezvényt pedig a helyi hagyományoknak megfelelően tábortűz zárja.