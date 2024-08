A rendezvényen köszöntötte a megjelenteket Pantó László, a falu újraválasztott polgármester, Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, illetve Vigh László országgyűlési képviselő is, aki méltatta a településvezetés eddigi munkáját, gratulált a rendezett környezethez és támogatásáról biztosította az önkormányzatot. Továbbá arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban fejlődtek a falvak, ma már nem számít hátránynak a kisebb településeken letelepedni, vagy helyben maradni. A kormány továbbra is támogatja a vidéket, a Magyar falu program is folytatódik, hogy a falvakban megvalósíthassák a helyiek elképzeléseiket.