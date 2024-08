Légvár, főzőverseny, valamint kulturális programok várták az érdeklődőket. A vigasságon arra is volta alkalom, hogy köszöntsék mindazokat, akik sokat tettek a településért. Vigh László és Szinayné Csarmasz Bernadett polgármester nyújtotta át az 2024-es év Babosdöbrétéért díjat Kiss László Józsefnek, aki több mint harminc éve tevékenykedik a Babosdöbréte Sport Egyesületben gondnokként és szervezőként. A díjazott országos versenyekre is eljuttatta mind a futball klubot, mind a helyi lövészeket. Ezen kívül Posztumusz díjjal jutalmazták Juni Ferencet, aki több mint húsz évig volt a sportegyesület elnöke, s nemcsak hivatásként élte meg feladatát, hanem anyagilag is támogatta az egyesületet.