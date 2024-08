A program ünnepi szentmisével kezdődött, majd ezt követően szólt Varga Béla polgármester a jelenlévő lakosokhoz és a hazatérő elszármazottakhoz. Mint mondotta: az urnafalat egy Leader pályázat támogatásával sikerült megújítaniuk. Erre közel nyolcmillió forintot nyert az önkormányzat, ám mivel a program utófinanszírozott, ezért a teljes bekerülési összeget meg kellett előlegeznie a településnek. A közlekedési infrastruktúra feltételeit szintén igyekezett javítani az önkormányzat. Pusztaederics zsákfalu, a település melletti szőlőhegyre, valamint a szomszédos Pusztaszentlászlóra is földút vezet, így azok járhatóságának biztosítása fontos feladat. A Pusztaszentlászló irányába vezető földút egy részén már korábban végeztek munkálatokat, 4,5 millió forintos saját erős beruházással most ezt folytatták egy újabb szakaszon betontörmelék leterítésével. A szőlőhegyre vezető út járhatóságát pedig bazaltzúzalékkal igyekeztek javítani, ennek költsége – ugyancsak saját bevételeik terhére – 6,5 millió forintot tett ki.

- Van egy benyújtott pályázatunk is, a Magyar falu program keretében szeretnénk a temetőnkhöz vezető utat leaszfaltoztatni – folytatta a polgármester. – Ennek az elbírálására még várunk, bízunk benne, hogy meg tudjuk valósítani terveinket.

Varga Béla kérdésünkre azt is elmondta: Pusztaedericsen mintegy 170-en élnek. A lakosságszám az utóbbi években stagnált. Vannak ugyan elhalálozások, de születnek is gyermekek, továbbá néhány beköltözés is történt a faluba. Az önkormányzat a fejlesztések mellett a lakosság életkörülményeinek javítását tűzte ki fő céljául.

A falunap keretében főzőversenyt is tartottak, amelyre tíz csapat nevezett. A legjobb eredményt egy olyan évek óta visszatérő kiskunmajsai baráti társaság érte el nokedlis kakaspörköltjével, amelynek tagjai közül többeket rokoni szálak fűznek a helyiekhez. A délutáni-esti zenés szórakoztató program szereplői pedig többek közt Léhárt Mira és Polgár Patrik, a Bestiák együttes, a Kocsmazaj zenekar, valamint a Players bulizenekar és Klau voltak.