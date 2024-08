Szurikáta családot is faragott Tislér Zoltán fafaragó, házigazda egykor a homokkomáromi Csingahegyi művésztáborba. Ugyanitt megtalálható sárkányfotel, de most rókafigura alakul a láncfűrész és az erős kezek között. A gyerekek rajonganak a fából készült állatokért, de persze a felnőttek is megcsodálják a különféle szobrokat, melyek régóta a dél-zalai település díszei.