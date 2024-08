Mária-ünnep

Vaspör-Pusztacsatárban vasárnap 11 órakor Nagyboldogasszony napja tiszteletére Martos Levente Balázs, az esztergom-budapesti egyházmegye segédpüspöke vezetésével tartanak koncelebrációs ünnepi szentmisét.

Off-road verseny

Kustánszegen, a Göcsej Ringen vasárnap off-road versenyt tartanak. A versenyzők számára nyolc órakor kezdődik a program, a rajt tíz órakor lesz.

Búcsúi programok

Csörnyeföldön vasárnap rendezik meg a település hagyományos búcsúi ünnepségét, amely 10 órakor szentmisével kezdődik, majd 17 órától közösségi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Fellép a borsfai Dancing Feet Tánccsoport, Kovács Virág és D. Varga Ádám, Böröcz Roland, a Kredenc együttes, de lesz csokigyáros édességosztó show és kirakodóvásár is. Bázakerettye bázai településrészében ugyancsak vasárnap tartják a búcsút. Az ünnepi szentmise itt 11 órakor kezdődik. 16.30-kor a Völgy Alapítvány képeiből, illetve Aradi János fafaragásaiból nyílik kiállítás, majd a Sok XS Lábak tánccsoport tart bemutatót. 18 órakor a Decsi Fivérek műsorával zárul a program. Eszteregnyén vasárnap 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Nagyboldogasszony-napi búcsú. 14.30 órakor a Mécses zenekar közreműködésével Mária-köszöntőt tartanak a templomban, amit szeretetvendégség követ. 18 órakor ünnepélyes vesperás lesz.

Mura Menti Bornapok

Letenyén, a Fő téren vasárnap 17 órától rendezik meg az idei Mura Menti Bornapok borkóstolóval és felvonulással egybekötött programját. A műsor részeként 17.30 órától a Szomorú Péntek zenekar játszik, 19 órától a Shabby Blues Band, 20 órától Tom White & the Mad Circus ad koncertet.

Ifjúsági tűzoltó bajnokság

Kistolmácson, a tóparton szombaton 10 órai kezdettel rendezik meg a Melinda Kupa ifjúsági tűzoltó bajnokság ötödik futamát.

Hétrétország

Őriszentpéteren a hét végén folytatódnak az őrségi kulturális fesztivál, a Hétrétország programjai. Pénteken 9.30 órakor a templomszeri réten nappali lepkészésre várják az érdeklődőket. 15 órakor az Omega Parkban Tóth Viktor szaxofonművész főzés közben mutatja be dalait. 19 órakor a pajtaszínházban Pásztor Anna és Pásztor Sámuel, az Anna and the Barbies tagjai, valamint Rudolf Péter színművész közös műsorát tekinthetik meg a nézők. 21 órától a Malom látogatóközpontban rövidfilmeket vetítenek. Szombaton 10 órakor a Malom látogatóközpontban az Őrségben élő gyermekek mutatnak be zenés produkciókat, majd 15 órakor az Árpád-kori templomban Kemény Márton János gitárművész ad koncertet. 19 órakor a Malom látogatóközpontban a Góbi Rita Társulat színházi előadással várja a látogatókat, míg 21 órától ugyanott újabb rövidfilmes program lesz. Vasárnap 11 órakor a Malomban a Góbi Rita Társulat gyermekeknek szóló előadásával kezdődik a program. 17 órakor ugyanott az osztrák Monika Kammerlander hegedűművész és a szlovén Olga Kous zongoraművész ad közös koncertet. 20 órakor a Pajtaszínházban az Exit Generáció mutatja be Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból című művét.