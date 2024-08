Lecsónap

Lecsónapra várják az érdeklődőket augusztus 10-én, szombaton 9 órától Zalaegerszegen, a piacon. A hagyományos magyar étek összetevőivel találkozhatnak, és ezúttal a piac két pontján is kóstolhatnak a kilátogatók.

Csácsi búcsú

Vasárnap búcsú lesz a zalaegerszegi Csácsi hegyen. A kápolnánál tíz órakor tartják a búcsúi szentmisét, amelynek végén Furján Gellért csácsi plébános kiosztja azt a száz családi belépőt, amellyel a résztvevők beléphetnek a Csácsi állatsimogató és állatkertbe. Itt is búcsúi program várja a résztvevőket, a gyermekeket különböző játéklehetőségekkel lepik meg, köztük ugrálóvárral, palacsintával, majd az est bállal zárul.

Kultúrtivornya

Zalaszentgróton augusztus 9-én, pénteken este hétkor a Mystery Gang koncertezik a kisszínpadon, a Liget nagyszínpadon este nyolctól Zenevonat címmel lesz szuperkoncert az LGT együttes sztárjaival. A szombat délután a gyerekeké, akiket Paprika Jancsi Bábszínháza szórakoztat 16 órától a Ligetben, majd öt órakor ugyanitt gasztroshow-t tart Bede Ró-bert séf. Fél hétkor kutyabemutatóra várják a közönséget, 19 órakor a Happy Dixieland Band lép színpadra, fél kilenckor a 3+2 Zenekar, 22 órakor az ABBA Tribute érkezik. Vasárnap 18 órától a Ligetben a kisszínpadon DJ Nympha zenél.

Falunap Alibánfán

Augusztus 10-én, szombaton rendezik meg Alibánfán a falunapot a focipálya mellett és a faluház mellett megújult kültéri rendezvénytéren (fesztiválsátorban), amelyen a számos szórakoztató program mellett a szervezők "Örömfőzés" főzőversenyt is tartanak, és sztárvendéggel várják a községben élőket és vendégeiket. A falut lakóhelyül választó betelepülők számára községi ismeretterjesztő kiadványt készítettek erre az alkalomra. A rendezvény programjai ingyenesek.

Falunap főzőversennyel Nagykapornakon

Nagykapornakon augusztus 10-én falunapot rendeznek, amelyen idén sem marad el a környék településeiről is csapatokat vonzó főzőverseny. Idén pörkölt készítése lesz a zsűri által értékelt feladat. S persze lesz palacsinta is bőven. A főzőcsapatok már 13 órától megkezdik a munkát, a színpad viszont csak délután fél négytől népesedik be. Fellépnek: Mulatós Kevin, Kavinton zenekar, Salamon Feri és barátai, Borka bohóc, a Hevesi Sándor színművészei, a Misefai Gyöngyakác, a Confi Dance Táncegyesület, a Légió Együttes, Postás Józsi és Polgár Peti. A gyereket ugrálóvár, ládavasút, terepjárózás, élménymotorozás, agyagozás, arcfestés, hajfonás és kézműves sarok várja.