Köszönet és elismerés a vendégszerető gazdáknak

- A nyitott porták látogatásának lehetősége és a gazdák vendégszeretete jelenti Hétrétország lelkét – fogalmaz Sülyi Péter, a programokért felelős Őri Alapítvány kuratóriumának elnöke. - Bár a tíznapos rendezvényen a porták programjai a művészeti produkciók árnyékában zajlanak, mégis erre találtuk ki annak idején az őrségi „köztivált”. Az volt az éltető eleme, hogy a térség a maga hétköznapi valóságában táruljon fel és mutatkozzon be azok számára, akik messziről jönnek és kíváncsiak az itt élők életére – mondja a fesztiváligazgató, aki szerint ilyenkor hétköznapi emberekkel beszélgethetünk teljesen hétköznapi helyszíneken.

- A nyitott portákon kommunikáció alakul ki olyan rétegek és csoportok között, akik Hétrétországon kívül másutt soha nem találkoznának. Sokukból visszatérő vendégek válnak, akik gyakran az ország másik feléből érkeznek újra és újra az Őrségbe.

...és a nagyrákosi méregmentes porta terményei.

Fotó: Hétrétország

Perec, rétes és dödölle nagymamáink receptje alapján

Az ispánki Eszti vendégasztalára bőven kerül a hagyományos őrségi finomságokból, de a látogatók kivehetik a részüket a perecfonásból, valamint az egyéb konyhai munkálatokból is. A kercaszomori Soós porta házigazdája ugyancsak a kerek-perec készítését mutatja be, de közben időutazásra is invitálja az odaérkezőket. Fatüzelésű kemencéjében régi családi recept alapján készülnek a különleges ízvilágú langallók. Tökmagos, szilvás és még levendulás mézes puszedlit is kóstolhatunk a kerkakutasi mézeskalács portán, ahol a finomságokból glutén-, és laktózmentes változat szintén található.

Relaxációs módszerek, gyógyító őrségi pillanatok

Ha kikapcsolnánk a hétköznapi rohanás után, akkor Kondorfát érdemes útba ejtenünk, ahol dorombok segítségével kerülhetünk mély relaxációs állapotba. A Lélekzengető portán a harmónia az uralkodó tényező, amellyel a test öngyógyító mechanizmusát indíthatjuk be.

Ugyancsak Kondorfán találunk egy különleges családi udvart. A gyerekek itt lovakat ápolhatnak, segíthetnek a háztáji teendőkben, szüleik pedig az almafák alatt hűsölve tudhatnak meg többet a tevékenység alapú nevelésről. Az Őrvidéki Bárkában gyógyító környezet fogadja az apróságokat – vallja a porta tulajdonosa, Balla Zsuzsi.

Simon Attila fotográfus pedig a fővárosból költözött az Őrségbe és professzionális műtermet alakított ki az egyik pajtájában. A kisrákosi művész immár húsz éve követi nyomon a térség jelenségeit, hangulatát, értékeit. Közben távoli földrészekre is eljut, ahonnan mindig gazdag anyaggal tér haza. A porta látogatói ízelítőt kaphatnak a több mint 50 éves életmű legfontosabb képeiből.