A Hevesi Sándor Színház 2024/2025-ös évadjára is színes, népszínházi modellen alapuló műsortervet állított össze. Többek között őrületes kalandokba keveredhetünk egy vérbeli komédiában, sárkányszárnyakon repülhetünk abban a korban, amikor Magyarország határait három tenger mosta, és megismerhetjük a tolószékbe kerülő gazdag arisztokrata és a börtönből szabadult ápoló barátságának történetét. A zalaegerszegi teátrum klasszikus világirodalmi remekműként a Rómeó és Júliát állítja színpadra idei évadjában. „Néző, kérünk, hibákra most ne nézz, így lesz az is, mi csonka még: egész.” Ez az utolsó két sora William Shakespeare művéhez fűzött prológusának, amellyel figyelembe ajánlják a két szerelmes fiatal tragédiáját.