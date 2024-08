Értéktár-nap

Értéktár-nap Szentkozmadombján: Káli Lajos, a település polgármestere mondott köszöntőt. Mögötte a helyi értékként jegyzett Albatrosz Tánc Sport Egyesület tagjai Fotó: Gyuricza Ferenc

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján Káli Lajos polgármester emlékeztetett arra, hogy a bő egy éve helyi értéktár múzeumot avattak a településen, de az értékmentés – a néprajzi örökséghez tartozó tárgyak, archív dokumentumok és korabeli fotók gyűjtése – már több évtizede zajlik a településen. Ez évben az agrárminisztérium támogatásával ezek digitalizálására és egy helyi értéktárral kapcsolatos honlap kialakítására is lehetőségük nyílt, utóbbit ugyancsak bemutatták az érdeklődőknek a szombati értéktár nap keretében, hiszen a múlt megismerése nélkül nincs jövő – fogalmazott a polgármester, aki azt is hozzátette: az értékmentő tevékenységet a jövőben is folytatni kívánják.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntő beszéde közben. Mögötte a településen szintén értékként jegyzett Albatrosz Tánc Sport Egyesület tagjai Fotó: Gyuricza Ferenc

Példát mutatnak más települések számára is

Cseresnyés Péter is. Szólt a kötődésekről, a közösséghez való tartozásról, a helyi értékek megbecsüléséről. Méltatta azt az értékmentő tevékenységet, amely során nemcsak az egykor itt élt emberek életét, életkörülményeit tárják fel a helybéliek, de amivel Szentkozmadombja más települések számára is példát mutat.

Takáts Eszter énekes-gitáros dalszerző szintén Szentkozmadombja lakója Fotó: Gyuricza Ferenc

A fa érték

A megnyitót követően a résztvevők az Arany János utca végén található vadkörtefához vonultak. Erről Káli Lajos elmondta: egy vizsgálat során nemcsak azt állapították meg róla felkért szakemberek, hogy életkora 230 év, míg a számított eszmei értékét 340 millió forintban jelölték meg. Ez utóbbi nemcsak az életkorából adódik hanem az úgynevezett ökológiai szolgáltatásaiból is, ez a vadkörtefa ugyanis egy vegetációs időszakban 1094.4 kilogramm port és 463,5 kilogramm szén-dioxidot köt meg, 511,2 kilogramm oxigént termel, valamint 22428 liter folyadékot párologtat. A vadkörtefa – Zalában úttörő kezdeményezésként – egy úgynevezett faértéket jelölő táblát is kapott, amely az ismertetett adatokat tartalmazza.