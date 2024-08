Komoly szervezőmunka indult el Csesztregen az 1970-es évek közepén, hogy a már akkor a múltba vesző falusi élet tárgyait, emlékeit megőrizzék, s az egykori kanászházból tájházat alakítsanak ki. A beszámolók szerint voltak, akik inkább elbontották volna az épületet, ezzel is kitörölve egy fejezetet a múltból. Ám végül társadalmi összefogással megmentették a kanászházat, lebontották, majd újjáépítették, s a bagladi út mentén két tábla rozst is vetettek zsúpfedélnek. A tájház négy apró helyiségből áll, egy tető alatt található a szoba, a konyha és a kamrából álló lakrész az óllal. Az építményt, melyhez hasonló a környéken csak kevés található, a községben azóta is rendben tartják és őrzik, mint a hagyományos göcseji építészet egy darabját.